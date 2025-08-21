Robo de cables dejó sin luz a más de 8 mil clientes en el sector norte de Antofagasta

CGE informa a la comunidad de Antofagasta, que la interrupción del suministro eléctrico registrada en el sector norte de Antofagasta, correspondiente al Alimentador Trocadero, fue provocada por un intento de robo de cables. Un hecho similar al ocurrido el pasado domingo 10 de agosto, que afectó el mismo sector.

La interrupción, que comenzó a las 23:41 horas, se debió a un daño en la infraestructura eléctrica ocasionado por un intento de robo de conductor en el alimentador Trocadero. Este hecho provocó la desconexión del suministro para más de 8 mil clientes de la zona, quienes fueron afectados por la contingencia mientras los equipos técnicos de la compañía trabajaban en terreno para reparar la instalación y normalizar el servicio.

“Lamentamos profundamente las molestias ocasionadas a nuestros clientes por este hecho delictual. El robo de cables es un problema grave que se ha incrementado en la región y que afecta directamente a la calidad y continuidad del suministro eléctrico. Seguiremos trabajando en conjunto con las autoridades para denunciar y perseguir penalmente a los responsables, para prevenir este tipo de delitos, que ponen en riesgo la seguridad de las personas”, señalaron desde CGE.

Consejo

La compañía reiteró su llamado a la precaución, advirtiendo sobre el peligro de acercarse a cables o estructuras eléctricas dañadas, ya que podrían estar energizadas. Ante cualquier emergencia o consulta, los canales de contacto disponibles son el número gratuito 800 800 767, la cuenta de X @CGE_Clientes, la página web www.cge.cl, la aplicación CGE 1click y el WhatsApp +569 895 68 479.