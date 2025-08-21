Barbarie en Argentina: Hincha de Antofagasta cuenta detalles de las brutales agresiones en partido entre la U. de Chile e Independiente

Un seguidor de la Universidad de Chile oriundo de Antofagasta entregó un duro testimonio sobre las brutales agresiones sufridas por hinchas chilenos en el duelo contra Independiente, disputado en Buenos Aires.

“Fue una pesadilla de proporciones”

Rodrigo Antilef, hincha antofagastino que viajó hasta Argentina para alentar a la U de Chile, relató que el ambiente en el estadio se tornó violento cuando la barra local comenzó a agredir con objetos contundentes a los visitantes.

“Primero que todo estamos bien, pero vivimos una pesadilla. Los hinchas de Independiente nos empezaron a tirar material de construcción, trozos de rocas y cerámica. Luego, cuando nos desalojaron, entraron los hinchas locales. Fue una pesadilla de proporciones… ¡es un partido de fútbol!”, expresó Antilef.

El aficionado denunció la inacción de la policía y las fuerzas de seguridad argentinas, que no lograron contener los enfrentamientos ni resguardar a la hinchada visitante.

Protección inesperada

En medio del caos, el hincha agradeció la solidaridad de vecinos y de hinchas de otros equipos argentinos.

“En la desgracia que vivimos en el estadio Independiente, agradecemos a los vecinos y a los hinchas de San Lorenzo y Racing que salieron a protegernos. Mil gracias infinitas”, añadió.

El antofagastino relató que ya se encuentra en el aeropuerto de Buenos Aires, recuperándose de la dura experiencia y con la intención de regresar a Chile lo antes posible.

Balance de los incidentes

Los enfrentamientos habrían dejado varios heridos y, según testigos, incluso víctimas fatales, aunque la información oficial aún está siendo verificada por las autoridades locales y consulados.