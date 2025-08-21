Llaman a vacunar gatos para prevenir la rabia: 323 ataques felinos el 2024 en la región de Antofagasta

Durante el 2024, la Seremi de Salud de la Región de Antofagasta recibió 4.445 denuncias de mordeduras. No obstante, no todas fueron generadas por perros, sino también por gatos: 323 exactamente.

Así lo dio a conocer el Seremi Salud Alberto Godoy, quien llamó a la ciudadanía a mantener los debidos resguardos en favor de quienes conviven con los felinos como de las propias mascotas.

ANIMALES CAZADORES

La autoridad puntualizó que, por naturaleza, los gatos son animales cazadores y, por tanto, existen probabilidades de que adquieran el virus de la rabia producto del contacto con algún murciélago que pudiera estar contagiado con el agente patógeno.

En ese sentido, insistió en la necesidad de que los propietarios de felinos, los vacunen contra la rabia 1 vez por año, acotando que el tema es particularmente importante en las localidades fronterizas. “Bolivia, Perú y Argentina tienen registros en que se evidencia que el virus está en animales domésticos“, acotó.

OTROS RIESGOS

Asimismo, Godoy explicó que los gatitos son capaces de transmitir otras enfermedades zoonóticas como la toxoplasmosis causada por un parásito común presente en las heces de los felinos y el “arañazo de gato” patología generada por una bacteria que provoca una infección de los ganglios linfáticos cuando el animal muerde o araña a la persona. Ambas patologías resultan más complejas tanto para las embarazadas como para quienes tienen su sistema inmunológico débil.

OPERATIVO

En ese marco, el Seremi Salud anunció que el próximo miércoles 27 de agosto, jueves 28 y viernes 29, en Sierra Gorda, Baquedano y Mejillones, respectivamente, la Autoridad Sanitaria realizará un operativo gratuito de vacunación en horario de 10.00 a 14.00 hrs.

Las acciones sanitarias de inoculación continuarán en Paposo, Taltal, Socaire, Río Grande y Antofagasta a partir de la primera semana de septiembre.