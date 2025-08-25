14.6 C
Antofagasta
Lunes 25 de Agosto del 2025 18:03
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Vehículo colisionó con un poste en el sector centro norte de Antofagasta

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Iquique con calle Río de Janeiro, lo que provocó daños en la infraestructura eléctrica.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

En horas de este lunes 25 de agosto se reportó un accidente vehicular en el sector centro norte de Antofagasta, donde un automóvil colisionó con un poste en la intersección de Avenida Iquique con calle Río de Janeiro.

Desde la Compañía General de Electricidad (CGE) informaron que brigadas de la empresa se trasladaron hasta el lugar para realizar las labores de reemplazo de la infraestructura dañada. Asimismo, recomendaron a conductores y transeúntes circular con precaución mientras se desarrollan los trabajos.

Noticia en desarrollo.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
“El grave impacto de una botella arrojada en los cerros”: Activista socioambiental evidencia daño a la biodiversidad en Antofagasta
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.