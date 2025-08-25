Vehículo colisionó con un poste en el sector centro norte de Antofagasta

En horas de este lunes 25 de agosto se reportó un accidente vehicular en el sector centro norte de Antofagasta, donde un automóvil colisionó con un poste en la intersección de Avenida Iquique con calle Río de Janeiro.

Desde la Compañía General de Electricidad (CGE) informaron que brigadas de la empresa se trasladaron hasta el lugar para realizar las labores de reemplazo de la infraestructura dañada. Asimismo, recomendaron a conductores y transeúntes circular con precaución mientras se desarrollan los trabajos.

Noticia en desarrollo.