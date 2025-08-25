VIDEO | Inician denuncia de oficio tras violenta riña registrada en campamento de Antofagasta

Un video que comenzó a circular durante la jornada del pasado domingo 24 de agosto a través de la red social X muestra una violenta riña en una toma de Antofagasta.

Frente a las imágenes, Carabineros informó que se realizó una denuncia de oficio, dando inicio a una investigación policial para esclarecer los hechos. La acción confirma la veracidad del registro y la preocupación institucional por indagar lo ocurrido.

De manera extraoficial, no hay confirmación de personas fallecidas en el incidente, aunque estos antecedentes deberán ser aclarados tras el desarrollo de las diligencias investigativas.

Noticia en desarrollo.