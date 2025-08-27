Trabajadores denuncian incidentes en camiones autónomos de Escondida | BHP: compañía afirma que no hubo riesgo para personas

El Sindicato de Trabajadores de Minera Escondida advirtió sobre una serie de incidentes ocurridos en el rajo Norte vinculados al sistema de camiones de extracción autónomos, tecnología que la compañía celebró hace menos de un mes como un hito en su proceso de transformación digital.

En una declaración pública, el gremio señaló que “transcurrido menos de un mes desde el anuncio de plena autonomía en el rajo Norte, la realidad está dejando en evidencia un enorme riesgo para la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, ya que han venido sucediendo una serie de incidentes que involucran a los camiones de extracción autónomos, tal como el ocurrido este lunes 25 de agosto, en que una de estas máquinas colisionó con una de las más modernas palas de carguío y el sucedido la semana pasada, en que otro de estos camiones se volcó tras salirse del circuito”.

Desde el sindicato advirtieron que “no estamos dispuestos a que las fallas de estos equipos autónomos lleguen a provocar alguna fatalidad y recién después de ello la empresa adopte las medidas que se debieran implementar para proteger a su personal”.

La versión de Escondida

Consultada por Diario Antofagasta, Escondida | BHP respondió mediante una declaración oficial que “tenemos evidencia concreta de que la autonomía ha traído importantes beneficios para la seguridad de las personas y para la eficiencia operativa en Escondida. Comenzamos hace 5 años esta transformación tecnológica con un piloto de prueba en un área acotada, para luego implementar gradualmente esta tecnología hasta alcanzar la plena autonomía en el rajo Escondida Norte, con la operación de 33 camiones”.

La compañía agregó que “en este periodo hemos entrenado a más de 4.800 trabajadores y hemos eliminado totalmente los eventos con personas expuestas en actividades de movimiento de material en el rajo. Hoy nuestros equipos operan a distancia desde oficinas en la Gerencia de Operaciones Mina, en un entorno seguro y acondicionado para el manejo de tecnologías autónomas”.

Respecto a los incidentes señalados por el sindicato, Escondida precisó que “uno de ellos ocurrió en marzo de este año y correspondía a un camión de extracción autónomo, sin operador en su interior. En el otro incidente, que involucró a una pala con un camión autónomo, no hubo personas expuestas y aún se encuentra en investigación interna”.

Finalmente, la compañía recalcó que “en Escondida tenemos un compromiso permanente con la seguridad y la protección de las personas, con la responsabilidad y rigor que esto requiere. En este sentido, las tecnologías autónomas han demostrado ser una valiosa herramienta en la industria para proteger la vida y eliminar los eventos con personas expuestas”.