Inician trabajos de conservación en la Ruta B-710 hacia Taltal

Como una muy buena noticia para todos los usuarios, catalogaron las autoridades regionales del Ministerio de Obras Públicas, el inicio de las obras del contrato de conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos en las comunas de Antofagasta y Taltal, lo cual permitió el inicio de las obras de bacheo de calzada en la Ruta B-710.

“Para poder adjudicar estas conservaciones tuvimos que licitar dos veces el contrato, tiempo que fue muy sentido por los usuarios de estas rutas y sobre todo la B-710, que sufre un rápido deterioro debido al alto flujo de vehículos pesados. Cabe señalar, que durante el periodo en el que se realizaban las dos licitaciones, Vialidad intervino con funcionarios de Administración Directa para atender el significativo aumento de baches”, explicó el seremi del MOP Pedro Barrios, quien constató en terreno el inicio de los actuales trabajos.

Esta iniciativa, que es liderada por la Dirección Regional de Vialidad, con una inversión ministerial que supera los 8 mil millones de pesos, inició el presente mes de agosto y su término está proyectado para mediados de 2029. Este tipo de contratos globales tiene por objetivo la ejecución de obras de conservación de diversas rutas, para evitar el deterioro acelerado y mantener el nivel de servicio que se entrega al usuario y así, contribuir a la calidad de vida.

Las rutas que están consideradas actualmente en este contrato global son: B-700, B-710 (del km 35 al 110), B-750, Ruta 1 desde Caleta el Cobre 72 kilómetros al sur y la Ruta 5 entre los kilómetros 1.217 y 1.313 (96 Km).

El director regional (s) de Vialidad, Erick Cortés, realizó un llamado a la precaución a todos los usuarios de estas rutas y de la B-710, en donde actualmente se está trabajando en las obras de bacheo manual a cargo de una cuadrilla de la empresa contratista.

“Los conductores deben estar alerta ya que es un equipo de trabajadores que están en la ruta, apoyados de bandereros y la señalética de seguridad correspondiente”, enfatizó el director regional, quien agregó que el tramo de la B-710 que no está considerado en los contratos globales, es atendido de forma periódica por Administración Directa de Vialidad.