VIDEO | Hombre fue detenido tras causar daños a vehículo en pleno centro de Antofagasta

La situación ocurrió durante la mañana de este jueves en la intersección de Prat con Matta, donde un sujeto fue sorprendido por transeúntes golpeando un automóvil con un palo y cortando sus neumáticos.

El hecho se registró cerca de las 08:00 horas de este jueves 28 de agosto, cuando Carabineros de la 3ª Comisaría de Antofagasta fue alertado sobre un sujeto que se encontraba dañando un vehículo estacionado en la intersección de Prat con Matta, pleno centro de la ciudad.

Según los antecedentes, el individuo golpeaba el automóvil con un palo y también provocó cortes en sus neumáticos.

Al llegar, Carabineros es alertado por transeúntes respecto a lo ocurrido, sindicando a un hombre que aún permanecía en el sitio, portando un palo con el que había ocasionado los daños. Ante ello, se procedió a su detención inmediata.

Posteriormente, se realizaron diligencias para ubicar a la propietaria del móvil dañado. El Ministerio Público instruyó que el detenido, de nacionalidad extranjera, quedara a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.

