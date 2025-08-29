Antofagasta: Anuncian plan para transformar el Balneario Municipal tras años de abandono

Una serie de mejoras inmediatas y un ambicioso plan de recuperación arquitectónica anunció la Municipalidad de Antofagasta para el Balneario Municipal, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, que actualmente presenta un avanzado estado de deterioro.

Durante una visita técnica realizada por diversas direcciones municipales, encabezada por el alcalde Sacha Razmilic, se confirmó que se implementarán obras de habilitación para la temporada estival, mientras se avanza en un concurso arquitectónico abierto que permitirá intervenir de forma integral el edificio principal del balneario.

“Hay un consenso de que efectivamente tenemos que generar un proyecto de arquitectura nuevo a partir de un concurso abierto y público, que rescate las ideas de los antofagastinos, junto a la identidad y la esencia de este ícono de los últimos 80 años”, señaló el jefe comunal.

Obras para este verano

Como parte de las acciones inmediatas, el municipio confirmó que se habilitarán baños modulares y se realizará una intervención profunda en las duchas del sector, buscando mejorar las condiciones de uso para los veraneantes.

“Habilitaremos baños modulares para atender a los veraneantes y un trabajo profundo para las duchas”, explicó el alcalde Razmilic.

Recuperación urbana e identidad local

El director de Obras Municipales, Juan Gálvez, valoró la iniciativa, destacando que el edificio del balneario constituye un hito urbano para la ciudad y que su recuperación responde al compromiso de poner en valor los espacios públicos.

“Estamos preocupándonos como municipio de este edificio, que en alguna medida, marca un hito urbano en la ciudad. Al recuperar los espacios públicos, uno de los lineamientos que ha planteado el alcalde, esto apunta a aquello”.

Asimismo, Julio Santander, director de Secoplan, recalcó que es clave revertir el deterioro que ha sufrido el lugar en los últimos años y recuperar su valor simbólico:

“Hay demasiadas intervenciones que han ido empeorando en el último tiempo y lo que tenemos que lograr es generar la imagen icónica del lugar”.

Por su parte, Christian Miranda, director de Operaciones, agregó que además de los baños y duchas, se realizarán otras intervenciones para dejar el espacio en mejores condiciones para la temporada de verano.

Un ícono a recuperar

El Balneario Municipal es uno de los lugares más reconocibles y valorados por la comunidad antofagastina. Su edificio actual, símbolo de la arquitectura costera de mediados del siglo XX, arrastra años de abandono, situación que ha generado constantes reclamos ciudadanos.

Con este nuevo enfoque, el municipio apuesta por una transformación participativa, abriendo la puerta a que arquitectos y urbanistas locales puedan proponer soluciones creativas que pongan en valor la historia y la identidad costera de Antofagasta.