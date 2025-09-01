Prisión preventiva para imputado por violento “portonazo” en sector Llacolén de Antofagasta

En prisión preventiva por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad quedó un imputado chileno, identificado como uno de los presuntos autores del robo de un vehículo, en modalidad de “portonazo”, registrado el pasado 23 de agosto en el sector Llacolén, al sur de Antofagasta.

El sujeto fue detenido tras un rápido trabajo investigativo dirigido por la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía de Antofagasta y funcionarios del SEBV de Carabineros, quienes, a través del levantamiento de diversa evidencia en el lugar y declaraciones de testigos, pudieron dar con su paradero.

Los hechos

Según se expuso en audiencia, el día de los hechos, el imputado junto a otros sujetos, previamente concertados, llegaron a bordo de un vehículo Changan, hasta un sector residencial ubicado en Llacolén, donde la víctima se encontraba estacionada.

En ese momento, uno de los sujetos descendió del automóvil para exigir a la víctima la entrega de las llaves del vehículo que conducía, siendo secundado por el imputado ya detenido.

Una vez perpetrado el ilícito, el grupo huyó del lugar con el auto sustraído a la víctima y el vehículo que usaban para movilizarse. En tanto, el móvil robado fue encontrado al día siguiente tapado con una lona en la intersección de las calles Gustavo Le Paige y Samuel Bañados.

Posteriormente, el 27 de agosto, Carabineros encontró el vehículo empleado por los asaltantes en calle Juvenal Morla de Antofagasta y, al ser revisado, se percataron que este mantenía encargo por robo en la comuna de San Miguel.

Finalmente, el detenido fue formalizado por la Fiscalía de Antofagasta por los delitos de robo con intimidación, receptación de vehículo motorizado y conducción de vehículo con placa patentes falsa. Además, se estableció un plazo inicial de 60 días para la investigación.