Antofagasta duplica recursos y abre inscripciones para Becas Municipales 2025

Desde este lunes 01 de septiembre comenzó el proceso de inscripción a las Becas Municipales 2025 en Antofagasta, iniciativa que busca apoyar a estudiantes de la comuna en distintos niveles, incluyendo a escolares desde quinto básico, alumnos universitarios, deportistas destacados y personas con discapacidad.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el lunes 15 de septiembre a través del sitio web www.municipalidaddeantofagasta.cl, donde los postulantes deberán llenar un formulario en línea y adjuntar la documentación solicitada. En el caso de los estudiantes con discapacidad, podrán realizar su inscripción de forma presencial en las oficinas de DIDECO.

El alcalde Sacha Razmilic destacó que este año se duplicaron los recursos destinados al beneficio, pasando de 200 a 400 millones de pesos. “Las becas se entregarán para niños de 5° básico hasta cuarto medio, universitarios, deportistas y estudiantes con discapacidad. Los invito a ingresar a la página municipal y postular”, señaló.

Con este programa, el municipio busca apoyar a cientos de familias antofagastinas, garantizando que el esfuerzo de los estudiantes se traduzca en oportunidades reales de desarrollo académico y personal.