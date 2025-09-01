14.6 C
Antofagasta
Martes 2 de Septiembre del 2025 01:00
“Némesis”: lucha libre extrema se toma el Estadio Green Cross de Antofagasta

La jornada se vivirá el sábado 13 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Green Cross de Antofagasta, donde se disputarán todos los campeonatos de Full Lucha Libre en combates con reglas extremas.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Full Lucha Libre tiene el orgullo de anunciar su próximo gran espectáculo: “NÉMESIS”, que se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Green Cross, ubicado en calle Orella 547, Antofagasta.

En esta ocasión, el público será testigo de una jornada histórica en la que se disputarán todos los campeonatos de la empresa en luchas con estipulaciones extremas:

  • Campeonato Nacional
  • Campeonato Regional
  • Campeonato Impulso
  • Campeonato Femenino
  • Campeonato en Parejas

Se trata de una velada única donde la emoción, la intensidad y la espectacularidad de la lucha libre nacional serán las grandes protagonistas.

Las entradas ya están disponibles en https://www.fullluchalibre.cl Invitamos a toda la comunidad a ser parte de este show que marcará un antes y un después en la historia de la lucha libre chilena.

Desde Full Lucha Libre agradecemos desde ya el apoyo de los medios de comunicación por difundir este anuncio e invitamos a todos los fanáticos a no perderse “NÉMESIS”, el evento más extremo del año.

