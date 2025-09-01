Turismo en Chile crece con fuerza: más de 3,1 millones de visitantes extranjeros en el primer semestre

Con 3.169.082 llegadas de turistas extranjeros a Chile, las autoridades del sector turismo realizaron un positivo balance de las cifras del primer semestre de 2025. Estas representan una variación positiva del 32,6% respecto del mismo período del 2024, mientras que al compararlas con los años 2022 y 2023, las variaciones porcentuales son aún mayores, alcanzando un 458,5% y un 72,9% respectivamente.

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, señaló que “al mirar la evolución de los últimos cuatro años, vemos que el turismo receptivo ha tenido un crecimiento muy relevante y sostenido. En 2022 recibimos poco más de medio millón de visitantes en el primer semestre; hoy esa cifra supera los 3,1 millones. Esto habla de un sector que se recuperó con fuerza y que sigue consolidándose como un motor económico para el país. Estos números son una señal del dinamismo de nuestra industria y de la confianza que genera Chile como destino turístico, lo que nos impulsa a seguir trabajando en sostenibilidad, diversificación de experiencias y mejor conectividad para que más visitantes sigan eligiendo a nuestro país”.

En el acumulado del primer semestre de 2025, las nacionalidades con mayor participación en las llegadas de turistas internacionales fueron Argentina con un 55,3% que corresponde a 1.751.658; Bolivia con un 7,9% (251.355) y Brasil con un 7,9% (251.210).

Al respecto, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, expresó que “este crecimiento en el turismo receptivo es coherente con lo que hemos proyectado para este 2025, en que se esperan 5,7 millones de llegadas. Sin embargo, considerando el acumulado a junio, esta proyección podría presentar un alza”. Respecto del comportamiento del mercado argentino, la autoridad indicó que este “continúa siendo el principal mercado emisor de turistas hacia Chile, es más, el acumulado de enero a junio 2025 presenta una variación positiva de un 78,8%, lo que corresponde a 772 mil llegadas de turistas argentinos más que en igual período de 2024”.

El Aeropuerto Arturo Merino Benítez fue la avanzada que registró mayores llegadas de turistas extranjeros, durante el primer semestre, con 1.048.320; seguido por el Sistema Cristo Redentor (Los Libertadores) con 706.903; Cardenal Antonio Samoré con 233.252; Colchane con 167.630 y Pino Hachado con 123.972 llegadas.

Llegadas de turistas internacionales durante junio

Junio 2025 presentó una variación positiva de 6,2% a doce meses con 299.195 llegadas de viajeros internacionales. Argentina fue la nacionalidad con mayor participación de llegadas, alcanzando el 36% del total nacional, seguida por Brasil con un 22,4%, Bolivia con 10,6% y Perú un 8%.

En tanto, nuevamente el Aeropuerto Arturo Merino Benítez fue la avanzada que registró mayores llegadas de turistas extranjeros, con una participación del 55,7% del total de las llegadas al país, seguido por Sistema Cristo Redentor (Los Libertadores) (10,7%), Colchane (6,8%), Cardenal Antonio Samoré (5,2%) y Concordia (Chacalluta) (5,0%).