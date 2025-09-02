Recuperan vehículo robado en Antofagasta gracias a lector de patentes

Un vehículo con encargo por robo fue recuperado en Antofagasta gracias al sistema lector de patentes incorporado en una patrulla OS-14, herramienta tecnológica que permite identificar placas vehiculares hasta en cuatro pistas de manera simultánea.

El hecho se registró cuando el sistema arrojó una alerta positiva sobre un automóvil de carga con encargo vigente. Al momento de la fiscalización, el móvil se encontraba estacionado y se procedió a la detención de su conductor, un hombre de 24 años, de nacionalidad peruana y con residencia regular en el país.

Según informó el director de Seguridad Pública del municipio, Gonzalo Castro, este procedimiento es parte de la estrategia de patrullajes preventivos en coordinación con Carabineros.

“En la lógica de los patrullajes preventivos y la utilización de nuestros lectores de patentes, en el marco del convenio con la Asociación de Aseguradoras, arrojó un match positivo de un vehículo con encargo por robo”, señaló.

Castro agregó que este ilícito había ocurrido previamente en la comuna de Antofagasta y que gracias a la alerta se logró su recuperación, “Se trataba de un vehículo de carga que concluye con este procedimiento adoptado por Carabineros, resultando con un detenido por receptación y la recuperación de este vehículo”, indicó.

Por su parte, el gerente de prevención de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Diego Rojas, valoró la alianza público-privada que ha permitido incorporar estos equipos a la vigilancia comunal.

“La colaboración entre el mundo privado y las instituciones públicas es clave para generar soluciones innovadoras y sostenibles. Este sistema de lectura de patentes es un ejemplo concreto de cómo podemos trabajar juntos por un país más seguro”, destacó.

Se trata del sexto vehículo recuperado en Antofagasta gracias a los patrullajes mixtos de Carabineros y el municipio, y el segundo identificado específicamente mediante el uso de lectores de patentes.