Evacúan jardín infantil en Antofagasta por presunta fuga de gas: Bomberos no detectó parámetros anormales

Emergencia se registró esta mañana en Av. Argentina con Luis Undurraga. Como medida preventiva fueron evacuados 30 menores y 14 adultos.

Durante la mañana de este martes, unidades del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta fueron despachadas hasta un jardín infantil ubicado en la intersección de Avenida Argentina con Luis Undurraga, tras una presunta fuga de gas licuado (GLP) reportada desde el recinto.

Hasta el lugar acudieron las unidades BR-3, BX-5 y Q-1, en un procedimiento que activó la alarma a nivel preventivo. Según información entregada por Bomberos, se realizaron mediciones en el interior del recinto sin detectarse parámetros anormales.

No obstante, como medida de precaución, fueron evacuados 30 menores y 14 adultos, todos sin lesiones ni complicaciones.

Tras descartarse riesgo en el lugar, las unidades retornaron a sus cuarteles.

