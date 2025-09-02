Consultas respiratorias superan las 94 mil en Antofagasta y Salud advierte peak en septiembre

Un incremento de un 8,84% en las consultas respiratorias reportó el último informe de la Seremi de Salud de Antofagasta, comparando las semanas epidemiológicas 33 y 34, correspondientes a mediados de agosto.

El seremi de Salud, Alberto Godoy, explicó que esta alza confirma la tendencia de los últimos cinco años, donde la curva de atenciones por enfermedades respiratorias alcanza su peak en septiembre, “es importante recalcar que la Campaña de Invierno no ha concluido. Necesitamos mantener las medidas preventivas que aprendimos en pandemia y, sobre todo, reforzar la vacunación para disfrutar de unas Fiestas Patrias de manera sana y libre de contagios”, recalcó la autoridad.

Según cifras del 2025, las consultas respiratorias en los establecimientos de salud de la región ya superan las 94 mil atenciones.

Godoy llamó a la población a acudir a los centros de vacunación contra influenza, Covid-19 y virus sincicial, además de mantener medidas de autocuidado como el lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel y mascarilla en caso de síntomas, distanciamiento físico y ventilación de espacios cerrados.

Finalmente, la autoridad insistió en mantener una actitud preventiva frente a estas enfermedades, recordando que mientras en la capital regional las temperaturas se mantienen benignas, en el interior y altiplano se registran mínimas cercanas a los 0 grados, lo que aumenta el riesgo de contagios.