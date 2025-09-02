Hasta por ocho horas: Corte programado de agua afectará a 280 clientes de Mejillones este martes

La empresa Aguas Antofagasta comunicó que este martes 2 de septiembre se realizarán trabajos de mantenimiento en la red de agua potable del sector oriente de la comuna de Mejillones.

La sanitaria explicó que la intervención tiene como objetivo garantizar la calidad del servicio y optimizar la infraestructura del sistema de suministro, lo que obligará a ejecutar un corte programado de agua potable desde las 15:00 hasta las 21:00 horas. El restablecimiento total del servicio en tanto, se proyecta para las 23:00 horas del mismo día.

En total, la medida afectará a 280 clientes en el área comprendida entre:

Norte: Rolando Biaggini

Rolando Biaggini Sur: Los Fertilizantes

Los Fertilizantes Este: Avenida Bernardo O’Higgins

Avenida Bernardo O’Higgins Oeste: Casimiro Olivo

Con el fin de mitigar los inconvenientes, se habilitará un punto de reparto alternativo de agua potable en la intersección de Matías Torres con Pasaje 1, disponible entre las 15:00 y 23:00 horas de hoy martes.

La sanitaria lamentó las molestias que esta suspensión pueda ocasionar y agradeció la comprensión de la comunidad durante el proceso de mantenimiento. Además, reiteró que cualquier consulta o reporte de inconvenientes puede realizarse a través de la APP de Aguas Antofagasta, el Fono Cliente 600 700 0101 o en la cuenta oficial de X (@Aguas_Antof).