14.6 C
Antofagasta
Miércoles 3 de Septiembre del 2025 07:48
Facebook Instagram Twitter
San Pedro de Atacama

VIDEO | Espectáculo natural en San Pedro de Atacama: Captan cortejo grupal de flamencos en Machuca

El registro compartido por la página @comunidad_de_machuca muestra el inicio del ritual de cortejo de los flamencos en los humedales altoandinos de Machuca, un espectáculo natural que pone en valor la importancia de proteger estos ecosistemas.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.
Concurso Público 2025

En los humedales de Machuca, en la comuna de San Pedro de Atacama, un llamativo fenómeno natural ha comenzado a atraer miradas: el cortejo de los flamencos. Un video compartido en redes sociales por la página @comunidad_de_machuca muestra cómo decenas de ejemplares protagonizan un espectáculo grupal de movimientos perfectamente coordinados, vocalizaciones y un intenso acicalamiento de su plumaje.

Este ritual, explican especialistas, permite que las hembras seleccionen a los machos más saludables, evidenciado en el vibrante color rosado de sus plumas, que refleja su buen estado físico y capacidad reproductiva.

En el altiplano chileno conviven tres especies: el flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis), el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) y el flamenco de James o parina chica (Phoenicoparrus jamesi), todas ellas dependientes de los frágiles humedales altoandinos para alimentarse y reproducirse.

La llegada de los flamencos y su ritual de cortejo no solo constituye un espectáculo natural único, sino también un recordatorio de la fragilidad de los ecosistemas. Proteger estos humedales es fundamental para garantizar la continuidad de estas especies y de la vida que depende de ellos, reafirmando que la biodiversidad del altiplano es un patrimonio que debemos resguardar para las futuras generaciones.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
“Es inaceptable”: Diputado Videla envía duro mensaje a Rodrigo Paz, el candidato presidencial de Bolivia que propone regularizar autos robados en Chile
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.