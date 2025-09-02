Este jueves corte programado dejará a 168 clientes sin luz en Antofagasta

CGE anunció que este jueves 04 de septiembre se llevará a cabo una interrupción programada de suministro eléctrico en la comuna de Antofagasta, con el objetivo de realizar labores de mejoramiento en la red.

El corte se extenderá desde las 23:00 horas hasta las 05:00 de la madrugada del viernes 05 de septiembre y afectará a 168 clientes del sector de calle 21 de Mayo, entre Esmeralda y 14 de Julio.

La empresa recomendó a los vecinos de la zona afectada desconectar sus artefactos eléctricos durante el horario de la interrupción como medida preventiva.