Nueva quema de basura se registra en sector norte de Antofagasta

La tarde de este martes 2 de septiembre se registró una gran quema de basura en el sector norte de Antofagasta, específicamente en la intersección de Los Poetas con calle 1.

Según información preliminar, la Central de Alarmas despachó a la unidad B-7 hasta el lugar, además de las unidades B-10 y RX-2 en apoyo. Debido a la magnitud del siniestro, se declaró primera alarma de incendio, concurriendo también la unidad Z-3 aljibe.

Las imágenes de la emergencia fueron compartidas en redes sociales por la usuaria @CatBombai, quien comentó: “#Antofagasta 02 sep. 25 vamos de nuevo”, en alusión a la recurrencia de estos incendios en el mismo punto.

Bomberos continúa trabajando en la emergencia para controlar el siniestro y evitar su propagación.

Noticia en desarrollo.