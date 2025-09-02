14.6 C
Antofagasta
Miércoles 3 de Septiembre del 2025 08:58
Antofagasta

Nueva quema de basura se registra en sector norte de Antofagasta

El siniestro se registró la tarde de este martes en el sector norte de Antofagasta. El registro fue compartido en "X" por la usuaria @CatBombai, quien dejó ver que este tipo de hechos son recurrentes en el sector.

Por El Diario de Antofagasta
Imágenes: @CatBombai

La tarde de este martes 2 de septiembre se registró una gran quema de basura en el sector norte de Antofagasta, específicamente en la intersección de Los Poetas con calle 1.

Según información preliminar, la Central de Alarmas despachó a la unidad B-7 hasta el lugar, además de las unidades B-10 y RX-2 en apoyo. Debido a la magnitud del siniestro, se declaró primera alarma de incendio, concurriendo también la unidad Z-3 aljibe.

Las imágenes de la emergencia fueron compartidas en redes sociales por la usuaria @CatBombai, quien comentó: “#Antofagasta 02 sep. 25 vamos de nuevo”, en alusión a la recurrencia de estos incendios en el mismo punto.

Bomberos continúa trabajando en la emergencia para controlar el siniestro y evitar su propagación.

Noticia en desarrollo.

