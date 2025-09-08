Cerró sus redes sociales tras reportaje: Servicio de Salud de Antofagasta revisa caso de funcionario que operaba cuenta anónima vinculada a red de bots “Patito Verde”

Tras la publicación del reportaje de Diario Antofagasta sobre los posibles nexos de un funcionario del Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) con una red de cuentas falsas y desinformación política en redes sociales, se han generado nuevas acciones que refuerzan la veracidad y gravedad de los antecedentes expuestos.

La cuenta anónima en X (ex Twitter) identificada como @chrischilexd, y su par en Instagram @chrischiledibujos, ambas atribuidas al funcionario público Christian Ocampo, primero modificaron sus nombres de usuario y luego fueron cerradas completamente, restringiendo el acceso a sus publicaciones.

Ambas redes sociales contenían publicaciones gráficas, montajes ofensivos y mensajes de odio contra figuras del oficialismo como el Presidente Gabriel Boric, la ministra Jeannette Jara y la alcaldesa Evelyn Matthei, los que eran replicados y amplificados por cuentas vinculadas a la red de “Patito Verde”.

Cabe recordar que el reportaje de Diario Antofagasta reveló que esta cuenta no solo replicaba contenido, sino que además producía ilustraciones y sátiras personalizadas, las cuales eran difundidas por las mismas estructuras digitales investigadas por Chilevisión Noticias, donde se identificó como operador tras el seudónimo “Patito Verde” al exdirector de Canal 13, Patricio Góngora.

Varios de los contenidos publicados por @chrischilexd fueron compartidos en horario laboral, lo que plantea interrogantes respecto del posible uso de tiempo y recursos públicos para fines de activismo político digital. Esto cobra especial relevancia considerando que la elaboración de ilustraciones requiere tiempo y dedicación que debería estar destinado a las funciones institucionales de un funcionario público. La situación sería aún más delicada si se confirma que los contenidos fueron creados utilizando equipos, redes o instalaciones del Estado.

Frente a estos hechos, el Servicio de Salud de Antofagasta emitió una declaración oficial:

“El Servicio de Salud Antofagasta informa que ha tomado conocimiento, a través de una publicación de un medio digital, de una situación que afectaría a uno de sus funcionarios. Al respecto, se señala que los antecedentes expuestos serán analizados para determinar el curso a seguir”.

Hasta ahora, el SSA no ha anunciado medidas concretas, aunque Diario Antofagasta solicitó expresamente que se mantenga informada a la opinión pública sobre el avance de la revisión institucional.

Adicionalmente, desde la publicación del reportaje, varias cuentas anónimas han comenzado a atacar y difamar a quienes divulgaron la información, lo que refuerza las sospechas sobre la existencia de una estructura organizada de propaganda y desinformación política.