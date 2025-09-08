13.6 C
Antofagasta
Martes 9 de Septiembre del 2025 00:43
La Región

Dos detenidos dejaron controles preventivos por festividad en Ayquina

En total, se aplicaron 142 alcotest en diferentes puntos del poblado, dejando un saldo de dos detenidos, uno por manejar bajo la influencia del alcohol y otro por infracción a la Ley 20.000, quien además mantenía una orden de detención vigente.

Por El Diario de Antofagasta
En la víspera de la festividad de la Virgen de Ayquina, la Delegación Presidencial Provincial de El Loa desplegó junto a Carabineros, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, y el programa SENDA Tolerancia Cero, un operativo especial de seguridad y fiscalización en el poblado.

El objetivo fue resguardar a los feligreses y visitantes que participan de esta tradicional celebración religiosa, mediante controles vehiculares, pruebas de alcotest y fiscalizaciones a conductores y peatones.

Durante la jornada se registró la detención de un individuo por infracción a la Ley 20.000, quien además mantenía una orden de detención vigente. Asimismo, otro conductor fue detenido por manejar bajo la influencia del alcohol.

En total, se aplicaron 142 alcotest en diferentes puntos de control, reforzando así las medidas preventivas para garantizar un tránsito seguro y evitar accidentes durante el desarrollo de esta importante festividad en la Región de Antofagasta.

