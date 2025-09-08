Antofagasta coordina seguridad para las ramadas de Fiestas Patrias en Exponor

Con miras a las celebraciones de Fiestas Patrias, la Municipalidad de Antofagasta realizó una visita inspectiva al sector de Exponor, lugar donde se instalarán las tradicionales ramadas. La jornada fue encabezada por el alcalde Sacha Razmilic, acompañado por representantes de Carabineros, Bomberos, CONAF, el Ministerio de Agricultura, la Fundación Gaviotín Chico, asociaciones de ramaderos y equipos técnicos municipales.

Durante el recorrido, se revisaron aspectos clave como accesos, estacionamientos, señalización de emergencia, servicios sanitarios, abastecimiento de agua y recolección de residuos, con el objetivo de asegurar un funcionamiento adecuado de las fondas.

“Queremos unas Fiestas Patrias ordenadas, limpias y seguras, para que la gente disfrute y los ramaderos tengan éxito”, señaló el alcalde Razmilic, destacando la importancia de esta coordinación multisectorial.

Por su parte, el comandante Néstor Romo, de la Prefectura de Carabineros de Antofagasta, explicó que esta primera inspección busca “afinar detalles, principalmente con la seguridad del sector, definiendo señalización de emergencias en conjunto con Bomberos y la Municipalidad”.

El director de Seguridad Pública, Gonzalo Castro, valoró el trabajo conjunto con la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) y otras instituciones: “Estamos coordinando aspectos logísticos que permitan un flujo adecuado de vehículos y servicios para que la actividad sea grata para todos los asistentes”.

Desde la Dirección de Inspección Municipal, su titular Ramón Valverde indicó que se está verificando el cumplimiento de los requisitos para la obtención de permisos: “La mayoría de los ramaderos ya tiene sus trámites avanzados y fiscalizaremos que cumplan la normativa vigente”.

En tanto, Rodrigo Rivero, 4to comandante del Cuerpo de Bomberos, subrayó la importancia de asegurar accesos y zonas de evacuación: “Estamos coordinando con el municipio, Carabineros, SAG y Fundación Gaviotín Chico para que los ingresos y salidas se desarrollen de forma segura”.

Finalmente, el alcalde adelantó que en los próximos días se llevará a cabo una nueva reunión operativa para reforzar temas de vialidad y estacionamientos, reafirmando el compromiso municipal de entregar unas Fiestas Patrias seguras, ordenadas y familiares.