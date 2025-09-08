Más de mil votos definieron proyectos que transformarán espacios públicos y comunitarios en María Elena

Con más de mil votos de vecinas y vecinos se eligieron las tres iniciativas que serán implementadas en los Diálogos Para el Desarrollo (DPD) 2025, el programa participativo liderado por Minera Antucoya en alianza con la Ilustre Municipalidad de María Elena, para mejorar la calidad de vida y el desarrollo sustentable en la comuna.

Los resultados fueron dados a conocer en la segunda Mesa de Participación y Diálogo 2025, ratificando las iniciativas que adjudicaron. Para la alcaldesa de la comuna, Viviana Cuello, estas iniciativas recogen “la voz de las organizaciones sociales y las necesidades sentidas que hay en nuestra comuna. Destaco y agradezco el enorme trabajo que hace Minera Antucoya en nuestro territorio”.

Propuestas ganadoras

Respondiendo a la invitación ‘¿Qué sueñas para María Elena?’, la comunidad a través de más de 15 organizaciones sociales y durante casi 2 meses, realizó la identificación, levantamiento y codiseño de iniciativas, culminando con la presentación de seis proyectos que avanzaron a votación participativa durante cuatro días de proceso eleccionario.

En la categoría de financiamiento de hasta $15 millones, el proyecto ‘Recuperación y conservación del patrimonio natural Paseo Orella’ fue el más votado con 444 preferencias: el Taller de Autoayuda La Esperanza hermoseará la puerta de entrada de la comuna con trabajos de limpieza, manejo agronómico, paisajismo y mobiliario urbano a través de la línea de financiamiento para Mejores Espacios Públicos.

Con 438 votos, el proyecto ‘Pampa que Lee y Crea’ del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Técnico Profesional-Científico Humanista (TPCH), habilitará un espacio al interior del establecimiento con escenario, gradería, mesas y libros para fomentar la lectura y expresión cultural en la categoría Bienestar Comunitario.

En las iniciativas de hasta $50 millones, ‘Recuperación del espacio existente en Cancha Orella’ lideró las votaciones, en la línea Mejores Espacios Públicos, presentado por el Club Social y Deportivo Unión Plantas. Contempla la reparación de la cancha, un sector de vigilancia y baños modulares para proporcionar un espacio seguro y atractivo para la recreación, la práctica del deporte y realización de eventos culturales, promoviendo la salud, el bienestar e integración social.

Esta nueva edición de los DPD contempla una inversión total de $80 millones y las ideas presentadas pasaron por etapas de análisis, mentoría y co-diseño, con el acompañamiento de los equipos de Asuntos Públicos de Minera Antucoya y organismos técnicos, a fin de transformarlas en proyectos viables y sostenibles que tendrán que implementarse en los meses que vienen.