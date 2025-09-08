Tres establecimientos educacionales de Antofagasta suspenden clases por quema de basura y humo tóxico

La jornada de este lunes ha estado marcada por una emergencia en el sector norte de Antofagasta, donde una masiva quema de basura en el sector de Héroes de la Concepción con Quebrada La Chimba movilizó a diversas compañías del Cuerpo de Bomberos y obligó a suspender clases en tres recintos educacionales.

De acuerdo con información del propio cuerpo voluntario, la emergencia comenzó cerca de las 7:45 horas, cuando la unidad B-7 acudió al lugar y posteriormente se fueron sumando otras compañías en apoyo. La magnitud del siniestro obligó a despachar una primera y luego una segunda alarma de incendio, con la presencia de al menos ocho unidades de Bomberos, más un camión aljibes y dos retroexcavadoras facilitadas por la Municipalidad de Antofagasta.

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD) del municipio se detalló que tras el control inicial de dos focos de incendio, se continúa trabajando en un tercer foco ubicado junto a la línea férrea. Como medida preventiva, se solicitó además la suspensión de tránsito ferroviario en el sector por parte de FCAB.

Suspensión de clases

La Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) confirmó que debido a la emergencia ambiental y sanitaria en la zona, tres establecimientos educacionales suspendieron sus actividades durante esta jornada:

Jardín Infantil Esperanza

Liceo La Chimba (B-36)

(B-36) Escuela Reverendo Padre Patricio Cariola (D-136)

La medida busca resguardar la salud de estudiantes, docentes y asistentes de la educación, considerando la densa humareda que afectó a la zona norte de la comuna durante la mañana.

Vecinos del sector han reiterado su molestia por la recurrencia de quemas ilegales de basura y escombros en La Chimba, situación que ya había sido denunciada en otras jornadas y que vuelve a impactar gravemente la calidad del aire y la vida cotidiana de la comunidad.