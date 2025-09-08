Nano Stern junto a la Orquesta Sinfónica de Antofagasta realizarán homenaje a la música chilena

Una vez más el Teatro Municipal de Antofagasta será el escenario para un espectáculo musical único e irrepetible, cuando el viernes 12 de septiembre a las 20:00 horas, la Orquesta Sinfónica de Antofagasta junto al destacado cantautor nacional Nano Stern, realicen un concierto que promete emocionar a todo el público antofagastino.

De acuerdo a lo explicado por Erik Portilla Muñoz, Director Ejecutivo de la Corporación Cultural de Antofagasta, “se aproximan las Fiestas Patrias, y como es tradición junto a la Orquesta Sinfónica, hemos definido un programa en el marco del espíritu de estas fechas, el cual considera la participación del galardonado cantautor Nano Stern, con quien se definió un repertorio profundamente conectado con la identidad cultural de nuestro país”.

“De cierta manera, este concierto revivirá la exitosa presentación que la Orquesta Sinfónica y Nano Stern realizaron el año 2021, donde los antofagastinos pudimos disfrutar de un show que combinó la fuerza de la música sinfónica con la sensibilidad y autenticidad de Nano Stern, quien interpretó sus temas más clásicos y otros arreglos especialmente preparados para la ocasión”, señaló el Director Ejecutivo CCA.

Por su parte, Christian Baeza González, Director de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, indicó que “es un repertorio adecuado a las fiestas, donde rendimos homenaje a grandes cantautores nacionales como Violeta Parra, Víctor Jara y Patricio Manns, entre otros”.

En ese sentido, el Director de la Orquesta Sinfónica, realizó “una invitación para que todo el público antofagastino nos acompañe en este concierto que ofreceremos junto a Nano Stern, ya que será un show emotivo y vibrante, con el cual queremos comenzar los festejos de fiestas patrias”.

Cabe destacar, que Nano Stern no es ajeno al mundo de la música clásica, ya que durante su carrera, ha realizado importantes recitales junto a ensambles sinfónicos. Toca violín desde pequeño, y estudió composición con Pablo Aranda en la PUC.

REPERTORIO

El “Concierto Orquesta Sinfónica & Nano Stern”, es un espectáculo que destacará por la fusión de géneros con un repertorio que considera composiciones emblemáticas del cancionero nacional como lo son: “Volver a los 17” de Violeta Parra, “Cautivo de Til Til” de Patricio Manns, “Manifiesto” de Víctor Jara, “Los Momentos” de Eduardo Gatti y “Carnavalito” del Grupo Mazapán.

Además, el programa contempla la obra original “Hará brotar el momento”, compuesta por Stern para voz y orquesta, junto a versiones sinfónicas de sus canciones más representativas como: “Lágrimas de oro y plata”, “Mil 500 vueltas”, “Nube”, “Aún creo en la belleza”, “Inventemos un país” y “Gran Regalo”.

Quienes deseen asistir al espectáculo, las entradas ya se encuentran disponibles en el sistema ticketplus, y se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda.