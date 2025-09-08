16.6 C
Antofagasta
Lunes 8 de Septiembre del 2025 17:35
Mejillones

Tres encapuchados protagonizan asalto con armas blancas y roban camioneta en Mejillones

El hecho ocurrió la noche del domingo en las calles Riquelme y Fertilizantes, donde la víctima fue intimidada por los agresores. Más tarde, Carabineros recuperó el vehículo cerca del aeropuerto.

Por El Diario de Antofagasta
Un violento asalto se ocurrió cerca de las 23:00 horas del domingo 7 de septiembre en Mejillones, cuando tres individuos con el rostro cubierto y vestidos con overoles intimidaron con armas blancas a una persona que transitaba por la intersección de calles Riquelme y Fertilizantes.

Tras amenazar a la víctima, los sujetos lograron huir del lugar a bordo de su camioneta, generando preocupación entre los vecinos que se encontraban en el sector.

Posteriormente, Carabineros confirmó la recuperación del vehículo en las cercanías del aeropuerto, mientras se mantienen activas las diligencias investigativas para identificar y detener a los responsables del ilícito.

