Adulto mayor resulta lesionado tras atropello en el centro de Antofagasta

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles en la intersección de Sucre con Latorre. La víctima fue asistida por Bomberos y entregada al Samu para su traslado.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.
Imagen Referencial - X @SamuAntofagasta

La Central de Alarmas de Bomberos de Antofagasta despachó esta tarde a la unidad R-1 hasta la intersección de Sucre y Latorre, en pleno centro de la ciudad, tras registrarse un atropello de un adulto mayor.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:03 horas de este miércoles 10 de septiembre. Bomberos trabajó en la atención inicial de la víctima, mientras que personal del Samu y Carabineros llegó al lugar para continuar con el procedimiento.

El adulto mayor fue entregado al Samu para su evaluación y posterior traslado a un recinto asistencial.

