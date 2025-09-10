Adulto mayor resulta lesionado tras atropello en el centro de Antofagasta

La Central de Alarmas de Bomberos de Antofagasta despachó esta tarde a la unidad R-1 hasta la intersección de Sucre y Latorre, en pleno centro de la ciudad, tras registrarse un atropello de un adulto mayor.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:03 horas de este miércoles 10 de septiembre. Bomberos trabajó en la atención inicial de la víctima, mientras que personal del Samu y Carabineros llegó al lugar para continuar con el procedimiento.

El adulto mayor fue entregado al Samu para su evaluación y posterior traslado a un recinto asistencial.