Avión sufre falla en motor y termina en aterrizaje de emergencia en Antofagasta

Un incidente aéreo se registró la mañana de este lunes 15 de septiembre en Antofagasta, luego de que una aeronave tipo P68TC sufriera una falla en uno de sus motores mientras sobrevolaba la zona.

De acuerdo al informe emitido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), el avión debió realizar un aterrizaje de emergencia en un punto cercano al kilómetro 27 de la Ruta B-475, al este de la localidad de La Negra, en la comuna de Antofagasta.

En la aeronave viajaban dos ocupantes, quienes fueron rescatados y trasladados por un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile hasta el Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán, donde están siendo evaluados clínicamente.

Hasta el lugar concurrió una unidad de Carabineros del retén La Negra, para apoyar en las gestiones de seguridad y control tras el incidente. SENAPRED precisó que no se registraron otras situaciones de emergencia derivadas del hecho