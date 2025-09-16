15.6 C
Antofagasta
Martes 16 de Septiembre del 2025 23:31
Facebook Instagram Twitter
Concurso Público 2025
Concurso Público 2025
Concurso Público 2025
Concurso Público 2025
Sentido Común

“Sentido Común”: El ganador del debate presidencial, Caso Bots y millonarios pagos municipales por acoso sexual de Jonathan Velásquez

El programa político regional de Diario Antofagasta, Regionalista y El Hashtag analizó al ganador del primer debate televisivo, abordó la millonaria indemnización que deberá pagar el municipio por acoso sexual del exalcalde Jonathan Velásquez y contó con una entrevista al concejal Waldo Valderrama, quien enfrentó las acusaciones en su contra y se refirió a la crisis municipal.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.
Screenshot

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

El segundo capítulo de la segunda temporada de Sentido Común —espacio de análisis y debate realizado por Diario Antofagasta, Regionalista.cl y El Hashtag— estuvo marcado por una intensa discusión sobre la contingencia nacional y local.

En el bloque inicial, los panelistas coincidieron en que Harold Mayne-Nicholls fue el gran ganador del primer debate presidencial televisado, destacando por su tono propositivo y su capacidad de instalar temas como la salud mental, el deporte y la descentralización. También se comentaron los estilos confrontacionales de Marco Enríquez-Ominami y Johannes Kaiser, así como la estrategia más moderada y renovada de Evelyn Matthei.

En el plano local, el programa abordó el nuevo golpe al municipio de Antofagasta por la gestión de Jonathan Velásquez, quien dejó a la administración actual con la obligación de pagar más de $240 millones en indemnizaciones por juicios laborales y un acuerdo extrajudicial por acoso sexual contra una funcionaria de su círculo cercano.

El capítulo contó además con la participación del concejal Waldo Valderrama (PC), quien se refirió tanto a la situación heredada por el exalcalde como a las observaciones de Contraloría sobre proyectos vinculados a su gestión en el pasado. Valderrama defendió la legalidad de dichas iniciativas, acusó un uso político de la información y cuestionó la coordinación de medios nacionales para publicar contenido sobre este tema en periodo de elecciones.

Finalmente, en los minutos editoriales, los directores pusieron énfasis en distintos puntos:

  • Cristian Reyes (Diario Antofagasta) alertó sobre la amenaza de la conexión local con las redes de bots y trolls, exigiendo sanciones del Servicio de Salud contra funcionarios públicos involucrados en campañas de desinformación.
  • Fernando Sanromán (Regionalista.cl) dedicó su intervención a la memoria histórica, recordando a las víctimas de la dictadura en un nuevo aniversario del golpe de Estado y valorando la declaratoria de la Quebrada El Way como Monumento Nacional.

♟️ Sentido Común se consolida como un espacio donde confluyen distintas líneas editoriales para analizar la política nacional y regional sin filtros, desde el norte de Chile.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Avión sufre falla en motor y termina en aterrizaje de emergencia en Antofagasta
Artículo siguiente
Antofagasta registra baja en tasa de homicidios durante el primer semestre de 2025
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.