Antofagasta

Colisión entre camioneta y vehículo de Carabineros dejó tres personas lesionadas en Antofagasta

El accidente ocurrió la mañana de este domingo en avenida Argentina con Avelino Contardo y dejó a dos carabineros y un civil lesionados, quienes fueron atendidos por personal del SAMU.

Por El Diario de Antofagasta
Durante la mañana de este domingo 21 de septiembre, una colisión vehicular se registró en la intersección de avenida Argentina con Avelino Contardo, en Antofagasta.

Según información preliminar entregada por Bomberos, el accidente involucró a una camioneta y un vehículo de Carabineros. Al lugar acudieron las unidades R-3 y BX-4, además de personal del SAMU que evaluó a los ocupantes afectados.

Tras la emergencia, se confirmó que dos uniformados y un civil resultaron lesionados y quedaron bajo atención del personal médico en el sitio. Bomberos informó que sus unidades se retiraron una vez controlada la situación y asegurada la atención de los heridos.

