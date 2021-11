Calama: Inauguró memorial en recuerdo a las víctimas de la pandemia

En un gesto de cariño y de reconocimiento, la Municipalidad de Calama inauguró el pasado 29 de octubre un memorial por todos aquellos funcionarios víctimas de la pandemia, el cual está ubicado en el Vivero y representará el recuerdo del constante trabajo que realizaron de quienes aún, de forma simbólica, pertenecen a la familia municipal.

En la instancia y ajustándose a los protocolos establecidos, la ceremonia de inauguración, contó con la presencia de los representantes de las distintas direcciones del municipio y por supuesto de algunos familiares, quienes de manera emotiva rindieron homenaje a quienes ya no se encuentran con nosotros.

“Este memorial, nos permite mantener viva la historia de nuestra Municipalidad, si bien no todos conocimos a las personas que hoy estamos recordando, por medio de este hito sabemos de sus obras y esa es la satisfacción que deben tener sus familias, de que sus colegas, sus compañeros de trabajo los recuerdan plenamente, con tristeza por la pérdida, pero también con la alegría de haber construido juntos la historia de la Municipalidad y aportar con ese grano de arena, del trabajo diario a nuestra ciudad”, comentó la administradora municipal, la señora Alejandra Álvarez.

Publicidad

Para todos quienes deseen conocer este memorial, se agendarán visitas de lunes a viernes en el mismo Vivero Municipal, instancia donde también podrán conocer las instalaciones.

La presidenta de la Asociación de Funcionario, la señora Ana Díaz Núñez, explicó cómo es que se gestó esta iniciativa, la cual fue impulsada por don Hernán Moro, también funcionario, quien quiso entregar este presente en recuerdo de los quienes ya no están. “Tan difícil ha sido la partida de todos nuestros colega, inesperada además. Sentimos mucho el dolor, porque fueron nuestros compañeros de años y es cierto que cuando la vida se va de un familiar, quedamos todos dolidos. Hemos querido trabajar este memorial para que exista un lugar donde pueda venir la familia, un lugar de reflexión, a recordar sus seres queridos”.

Algunos de los familiares, quienes emocionados asistieron, valoraron este gesto único en la ciudad referente a la pandemia Covid-19. Uno de ellos, es la señora Guadalupe Núñez, esposa de don Juan Ávalos Rodríguez, quien se desempeñaba en la Dirección de Administración, a cargo del Corral Municipal, “me da emoción de que lo recuerden, que lo tienen presente y valoran las cosas que ellos hicieron, estoy agradecida de eso”.

Asimismo, la señora Reina Vallejos, esposa de don Rolando Martínez, funcionario del Cementerio Municipal, “me he sentido muy acompañada por el alcalde, que ha sido muy gentil como familia y todos los momentos que hemos tenido han sido tan emotivos, él ya no está, pero para alegría nuestra, todos lo recuerdan. Lo de hoy es muy emotivo porque la verdad falta algo así. Debido a la pandemia hemos sufrido demasiadas personas, muchos no alcanzaron a darle una despedida, pero siempre estarán presentes en nuestros corazones”.