Taller mecánico de Calama recibía vehículos y luego se negaba a devolverlos: Lo descerrajaron

Se imagina enviar su vehículo a un taller mecánico pero que a pesar de tener pagado el trabajo, este no finaliza nunca y lo peor de todo, no se lo devuelven. Eso es lo que ocurrió a 5 vecinos de Calama que no podían recuperar sus automóviles.

Una situación que fue denunciada por tres de los afectados, iniciándose diligencias investigativas a cargo de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos, SEBV, de la Prefectura de el Loa, en coordinación con la Fiscalía Local.

Este trabajo permitió establecer a Carabineros, de esta sección especializada, que en un taller ubicado en calle Iquique se encontrarían los vehículos denunciados, por lo que se procedió al descerrajamiento, con la respectiva orden de entrada y registro del Tribunal de Garantía, y apoyo de Carabineros del Gope.

En el interior se pudo verificar la existencia de tres vehículos denunciados por apropiación indebida, correspondiente a dos station wagon (Dodge Juerney y un Chevrolet Orlando) además de un automóvil, Kia Rio4.

Además habían dos vehículos más,,que si bien no fueron denunciados por las víctimas, se estableció su propiedad y el fiscal de turno dispuso que fueran devueltos a sus dueños.

https://videopress.com/v/IzIOl1gn?resizeToParent=true&cover=true&preloadContent=metadata&useAverageColor=true