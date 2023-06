Alumno fue detenido por portar arma de aire comprimido al interior de colegio en Calama

Carabineros detuvo a un alumno del Colegio Radomiro Tomic de la comuna de Calama el pasado viernes 02 de junio, tras ser descubierto portando un arma al interior del establecimiento.

El hecho se registró cerca de las 15:00 horas, luego que el inspector del colegio diera aviso a Carabineros, quienes, al llegar al lugar, procedieron a revisar a los estudiantes, encontrando una pistola de aire comprimido.

El teniente coronel de Carabineros Juan Abarca, comentó que al ser de aire comprimido no aplica la ley de control de armas. “Sí podría provocar lesiones, especialmente si es que algunos de los balines pega en el ojo de una persona. No obstante, no es mortal”, añadiendo que los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía local.

Fiscal de turno determinó, que el alumno de 16 años, de nacionalidad extranjera, fue detenido por “portar elementos que pudiesen ser utilizados para la comisión de delitos”.

En tanto, no se registraron amenazad ni intentos de cometer delitos.