Calama se prepara para la popular Fiesta de Ayquina 2024

Tras dos meses de preparativos y reuniones de coordinación con la comunidad, la Municipalidad de Calama afina últimos detalles para la Fiesta religiosa de Ayquina 2024.

La celebración proyecta una convocatoria aproximada de 100 mil personas, manteniendo los protocolos sanitarios y respetando

las medidas establecidas por las autoridades.

Por ello los esfuerzos se redoblarán en la logística de apoyo, teniendo en cuenta que el 8 de septiembre, cae día domingo, esperando más público que en años anteriores. Así se refirió Arturo Bruna, director (S) Departamento Andino. “La municipalidad de Calama dentro del programa de apoyo para la comunidad de Ayquina, entre el 16 y 23 de agosto realizará operativos de retiros voluminosos en el poblado, por ello, se hace un llamado a la comunidad a dejar chatarras y cachureos en las bateas que serán instaladas en diverso puntos del poblado. Además, personal municipal comenzará con la limpieza de estanques de agua no potable para los baños de las viviendas”. Argumentó.

Asimismo, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro Vargas dispuso que todo el equipo municipal esté en terreno desde el 29 de agosto en el poblado para tener toda la logística

y el personal en hasta el 10 de septiembre, debido a que la última actividad es el 9 de septiembre, que es la despedida de pueblo.

Recomendaciones para los visitantes Desde el Departamento Andino se hicieron recomendaciones a los comuneros y visitantes, como es el uso racional de los recursos básicos como luz y agua. “Recordemos que estamos en un pueblo que no cuenta con las condiciones, se hace un llamado adecuado del agua y no consumir desde las cañerías porque no es potable. Además, evitar el uso de electrodomésticos no acordes al pueblo como plancha, secadores, microondas, porque la energía no da para estos elemento”, resaltó Arturo Bruna.

Además agregó que otra recomendación es que lo visitantes no vayan con sus mascotas al poblado por la intensidad del calor, además que la música los estresa. Por lo tanto, si son sorprendidos con mascotas serán fiscalizados. “Tomamos esta decisión porque cada año, llegan perros al poblado que son abandonados y matan al ganado de los comuneros. Si vemos a un caminante con algún perrito lo vamos a multar”, argumentó Bruna.

Todo lo anterior, es por el resguardo de las mascotas donde se espera una gran afluencia de público, principalmente en dos momentos, el fin de semana del 6 al 8 de septiembre y el inicio de las festividades que parte con la misa del adulto mayor el 1 de septiembre.