Tras devastador incendio donde murieron 33 perritos: Fundación Adopta un Callejero Calama recibió terrenos para un nuevo refugio

Tras el devastador e intencional incendio que cobró la vida de 33 perritos del refugio “Adopta un callejero Calama” en julio pasado, la Secretaria Regional de Bienes Nacionales junto al Diputado Sebastián Videla comenzaron gestiones y trabajos que concluyeron este viernes 6 de diciembre con una emotiva ceremonia donde se entregaron 2 terrenos fiscales a esta fundación.

Los terrenos entregados, mediante un Permiso de Ocupación por 6 meses mientras se tramite la Concesión Gratuita, suman una superficie de 3.735 mt2 y permitirán a esta Fundación gestionar y concretar un proyecto que tiene relación con el cuidado y protección de animales domésticos en situación de abandono y maltrato mediante la construcción de instalaciones modernas y adecuadas para su cuidado y rehabilitación. Dependencias que además contarán con un fácil acceso para la atención de los animales gracias a la ubicación estratégica de los terrenos.

Respecto a esta entrega, la Seremi de Bienes Nacionales Angelique Araya Hernández, expresó su compromiso con la causa animal, destacando que “estamos felices de estar aquí en este lugar que se convertirá en un refugio para los perritos. Tener un espacio para ellos no solo es una muestra de cariño y respeto, también tiene relación con mejor la calidad de vida de la población, ya que algún perrito que viva en la calle en situación de abandono, por no estar en las condiciones que requiere y merece, puede de manera inocente morder a alguien o transmitir alguna enfermedad, por tanto al estar ellos en un refugio con los cuidados respectivos no solo se está entregando respeto por nuestros hermanos menores sino también seguridad y salud pública a la comunidad”.

Por su parte, el Diputado Videla subrayó la importancia de la colaboración entre las entidades gubernamentales y la comunidad, “este refugio es el resultado de un esfuerzo conjunto y refleja nuestra dedicación a construir un futuro más compasivo y solidario para todos los seres vivos. Estamos orgullosos de ser parte de esta noble iniciativa“.

Este nuevo refugio animal no solo mejorará las condiciones para los animales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sino que también servirá como un centro educativo para crear conciencia sobre la importancia del cuidado y respeto animal en la región, tal como lo señaló Jacqueline Avendaño, presidenta de la Fundación “vamos a impulsar en la zona la tenencia responsable y tratar de ayudar en lo que más podamos. Junto a mi equipo estamos muy felices y agradecidos de que nos hayan podido entregar estos terrenos, agradecer a la Seremi y al Diputado, también a la comunidad, alcalde y a todos quienes nos han brindado apoyo. Mañana mismo comenzamos con el traslado de material para construir los caniles y poder trasladar a nuestros perritos“.

Cabe mencionar que este trabajo colaborativo, enfocado en promover el bienestar animal, tuvo en una primera instancia la recuperación de estos terrenos, ubicados en el ex sector industrial de Calama, que estaban siendo ocupados de manera ilegal, y que tras un desalojo administrativo que contó con el fundamental apoyo de la Delegación Presidencial Provincial y Carabineros se lograron restituir.