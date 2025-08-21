Cucarachas y mala higiene: restaurante “La Familia” de Calama queda con prohibición de funcionamiento

El inicio de un sumario sanitario y la prohibición de funcionamiento mientras no demuestre haber subsanado la totalidad de las observaciones detectadas, fue el resultado de una fiscalización realizada por funcionarios de la oficina provincial Calama de la Seremi de Salud al restaurante “La Familia” de la capital de El Loa. Esto, a raíz de una serie de falencias sanitarias y con el propósito de proteger la salud de la ciudadanía.

Así lo dio a conocer el Seremi de Salud Alberto Godoy, quien explicó que la acción inspectiva ejercida al local de calle Ramírez 1917, Calama, obedeció al programa anual de fiscalización de “Buenas Prácticas de Manufacturas” BPM, hallándose en la instancia, la existencia de cucarachas vivas y muertas.

ACUMULACION DE GRASAS

La lista de transgresiones incluye además, gran acumulación de grasas en fogones, campana de extracción, paredes, cielos y ventanas y un extintor que tenía fecha de vencimiento el 2022. Asimismo, lavamanos no operativo en el área de elaboración y sin jabón para lavado de manos.

Aberto Godoy acotó que dentro de las falencias aparece también la mantención de materias primas a temperatura ambiente, sobre mesones de trabajo; equipos de fríos deteriorados (burletes rotos, tapas de motor desprendidas). Igualmente, temperatura inadecuada de almacenamiento de los productos alimenticios, los que reportaban entre 12 y 18 grados, siendo 5 grados el máximo permitido.

De acuerdo al Código Sanitario, el local se expone a sanciones que van de un décimo a las 1.000 UTM