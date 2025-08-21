VIDEO | Motochorro roba su celular al alcalde de Calama en pleno centro de Santiago

El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, fue víctima de un robo en pleno centro de Santiago la tarde del miércoles, cuando un motochorro le arrebató un teléfono celular fiscal en la intersección de Teatinos con Huérfanos.

Robo en segundos

De acuerdo con imágenes de una cámara de seguridad, Chamorro manipulaba su iPhone en la vía pública cuando fue observado por un motociclista que portaba una mochila de reparto de delivery.

El delincuente, que se encontraba detenido en un semáforo, giró por una ciclovía para luego subirse a la vereda y arrebatar el aparato desde las manos del edil, dándose a la fuga de inmediato.

Investigación en curso

El hecho ocurrió en una zona de alta afluencia peatonal y quedó registrado en video, lo que permitirá a Carabineros y a la Fiscalía realizar las diligencias correspondientes para identificar al responsable.

El alcalde persiguió al motochorro por algunas cuadras, pero no logró darle alcance. Asimismo, segín informó biobio, Carabineros intentó rastrear el GPS del aparato, pero no fue posible. Después de lo ocurrido, el jefe comunal regresó al norte del país.