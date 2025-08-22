Detectan distribuidora ilegal de combustible en sector de Puerto Seco en Calama

En el marco de un patrullaje mixto entre la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Calama y Carabineros, se detectó una distribuidora ilegal de combustible al interior de una toma ubicada en el sector de Puerto Seco.

En el lugar se encontró una gran cantidad de combustible almacenado, máquinas surtidoras para su venta y vehículos acondicionados para el transporte sin la debida documentación.

El propietario fue infraccionado por impedir el ingreso de los fiscalizadores, operar sin patente comercial e infringir la Ordenanza Ambiental N°01 debido a un derrame de hidrocarburos.

Asimismo, dos camionetas fueron retiradas de circulación por la Municipalidad, mientras que una tercera fue incautada por Carabineros al mantener un encargo vigente por robo desde el año 2015.

