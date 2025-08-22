En dos operativos consecutivos retiraron rucos desde bandejón frente a mall en Antofagasta

Un total de siete rucos fueron retirados, dos veces en menos de 24 horas, por personal de la Municipalidad de Antofagasta con el apoyo de Carabineros desde el bandejón central ubicado frente al sector del mall.

El primer operativo se desarrolló la tarde del jueves donde personal de Aseo, Seguridad Pública y Medio Ambiente del municipio, con apoyo de Carabineros, procedieron al retiro de personas que ocupaban este espacio público.

Pese a que el lugar fue limpiado y regaron las áreas verdes, pasadas las 22 horas nuevamente había instalada una buena cantidad de rucos, por lo que esta mañana nuevamente fueron desalojados del lugar.

El alcalde Sacha Razmilic fue enfático en decir que no claudicarán en la recuperación de espacios públicos y ordenamiento de la ciudad, “porque es nuestro trabajo y los vecinos exigen que hagamos”.

Agregando que “este espacio que normalmente es retomado por personas en situación de calle, drogadictos, borrachos, está muy sucio y echan a perder las áreas verdes… Normalmente se lo retoman, pero los vamos a seguir sacando, y además vamos a hacer un trabajo adicional de riego de esta zona y áreas verdes”.

Mientras que el director de Seguridad Pública municipal, Gonzalo Castro, detalló que el objetivo es habilitar para toda la comunidad “un lugar emblemático de la ciudad, un bandejón central ubicado frente a un centro comercial, una ciclovía que las personas no ocupaban por temor a esta gente en situación de calle”.

De hecho, el director de Seguridad comentó que hubo muchas personas, sobre todo mujeres que se acercaron a exponer que recibían “amenazas y había consumo de drogas. Por ello, vamos a ser constantes e inflexibles en recuperar los espacios públicos con el permanente apoyo de Carabineros”.