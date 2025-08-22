Antofagasta: FACh confirma hallazgo de restos humanos y piezas de avión desaparecido en 1977 en Cerro Moreno

Un grupo de exploradores de Antofagasta descubrió recientemente restos de aeronaves en el sector de Morro Moreno, reavivando la memoria de uno de los episodios más enigmáticos de la historia aeronáutica chilena: el llamado Triángulo de Cerro Moreno, zona que ha concentrado múltiples accidentes y desapariciones.

Inicialmente, los fragmentos metálicos encontrados fueron asociados al bombardero Douglas B-26 Invader, desaparecido el 10 de mayo de 1962 durante un vuelo de instrucción con tres tripulantes a bordo. Sin embargo, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) entregó este 21 de agosto un comunicado oficial, precisando los primeros resultados de sus peritajes.

El comunicado de la FACh

Según la declaración institucional Personal de la Vª Brigada Aérea realizó un trabajo minucioso en terreno y logró recuperar restos de una aeronave que pertenecerían al Grumman HU-16 Albatross, avión anfibio bimotor que se accidentó en la cumbre de Cerro Moreno el 4 de septiembre de 1977.

En el mismo sector se encontraron también restos óseos, los cuales fueron entregados por disposición de la Fiscalía de Aviación de Antofagasta al Instituto Médico Legal (IML) para su análisis y eventual identificación.

Finalmente, la FACh reiteró que continuará las pericias respecto del resto de piezas encontradas y que sus resultados serán informados oportunamente.

Un enigma histórico: el Triángulo de Cerro Moreno

La zona de Cerro Moreno es conocida por la concentración de accidentes y desapariciones de aeronaves militares y civiles. Entre ellos:

El B-26 Invader N°838 desaparecido en 1962 con tres tripulantes, cuyos restos nunca fueron confirmados oficialmente. El accidente del HU-16 Albatross en 1977 , ahora ratificado tras los nuevos hallazgos.

desaparecido en 1962 con tres tripulantes, cuyos restos nunca fueron confirmados oficialmente. El accidente del , ahora ratificado tras los nuevos hallazgos. Diversos incidentes en las décadas del 50 al 70, involucrando aviones Stinson Voyager, Fairchild Ranger, Hawker Hunter y otras aeronaves de la FACh.

Estos episodios han alimentado la leyenda del llamado Triángulo de Cerro Moreno, un sector geográfico entre Hornitos, Cerro Moreno y la Fosa de Atacama, descrito como escenario de fenómenos aéreos anómalos, desapariciones sin explicación y reportes de OVNIs.

Próximos pasos

La confirmación de que parte de los restos corresponden al Albatross de 1977 no descarta que en la zona permanezcan vestigios de otras aeronaves perdidas, como el enigmático B-26 Invader de 1962. Por ello, las pericias de la FACh y el trabajo del IML en torno a las osamentas encontradas podrían arrojar nuevas luces sobre uno de los capítulos más intrigantes de la aviación chilena.