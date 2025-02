Hornitos: Detectan irregularidades sanitarias en minimarket, apart hotel y cocinería clandestina

Un minimarket, un apart hotel y una cocinería clandestina del balneario Hormitos, terminaron con sumario sanitario luego de una fiscalización desarrollada por la Seremi de Salud en esa localidad. Los tres locales preparaban y expendían alimentos sin tener resolución sanitaria para esos efectos, entre otros incumplimientos.

“En principio fuimos atendiendo una denuncia contra un apart hotel por una plaga de moscas, lo cual no fue posible constatar. No obstante, en la fiscalización surgieron una serie de otros incumplimientos que ameritaban el inicio del sumario”, explicó el seremi de Salud Alberto Godoy.

Según la autoridad, la administración de “Apart Hornito” no pudo acreditar las autorizaciones sanitarias para el funcionamiento del sistema de agua (potable y servida), para la elaboración y expendio de alimentos que requieren cocción, ni para la piscina del recinto.

CAMPING

De la misma forma, y en un trabajo conjunto con personal de la Tenencia Temporal de Carabineros instalada en ese balneario, fueron fiscalizados otros dos locales donde se estaban vendiendo distintos alimentos preparados como empanadas, ceviches y mariscales.

El primero de estos fue el minimarket “El Gaviotín” –ubicado en el sector de camping, en el extremo norte de Hormitos-. En ese local se constató la elaboración y expendio de alimentos como papas fritas y empanadas, sin contar con las autorizaciones sanitarias correspondientes.

“Dado que no tenían las autorizaciones para comercializar ese tipo de productos, fue decomisado y desnaturalizado un total de 20 kilogramos de pino para empanadas de carne y pasta para empanadas de queso-pollo”, detalló la fiscalizadora de la Unidad de Alimentos y Saneamiento Básico de la Seremi de Salud, Susana Herrera.

Y agregó que “también se dejó un acta de exigencias para el funcionamiento de los baños públicos que ofrece el minimarket, tales como mejorar señalética, dispositivos para el secado de manos y el ocultamiento de los cables eléctricos”, concluyó Herrera.

COCINERÍA

Finalmente, una cocinería clandestina denominada “Empanadas Teruca” -que funcionaba en el extremo sur del balneario y que ofrecía ceviches, perol y empanadas-, quedó con prohibición de funcionamiento debido a que no contaba con la resolución sanitaria necesaria ni cumplía con las normas sanitarias mínimas.

En torno a este operativo, Alberto Godoy insistió a la población para que consuma alimentos solo en lugares autorizados. “Nuestro llamado es a informarse y consumir solo en lugares autorizados. El expendio de alimentos preparados requiere de una serie de cuidados e infraestructura destinada a garantizar la inocuidad de los alimentos”, dijo.

Y recalcó que si bien esa precaución hay que mantenerla durante todo el año, “en estos meses de mayor calor hay que extremar esos cuidados ya que los productos tienden a descomponerse con mayor rapidez si es que no se cuida de buena forma la cadena de frío”, concluyó.