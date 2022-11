Continúa el trabajo para cerrar pasos no habilitados utilizados para cometer delitos en la frontera de la provincial El Loa

Más de 30 pasos no habilitados existen en la frontera de la provincia El Loa, los que son utilizados para cometer delitos, entre ellos sacar vehículos robados a países vecinos e internar armas y droga en el territorio nacional, es por esta razón que la Delegación Presidencial Provincial de El Loa inició un trabajo intersectorial para cerrar estos espacios fronterizos y así contribuir a impedir el avance del crimen en la zona.

Este trabajo se está llevando a cabo junto a las policías, municipios y otros servicios públicos avanzando de acuerdo al cronograma establecido, siendo una de las últimas acciones concretadas las visitas técnicas a los sectores identificados en las comunas de San Pedro de Atacama y Ollagüe.

El delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros explicó que “vamos a comenzar a intervenir con Vialidad del MOP esos pasos, para poder brindar mayor seguridad en nuestros pasos fronterizos, pero además se avanza en paralelo a la planificación definida en el Consejo Regional contra el Crimen Organizado que entrega recursos para poder abordar esta problemática que hoy es una realidad, no solamente en la provincia El Loa, sino que en el Macrozona Norte”.

Asimismo, el delegado enfatizó que también se trabaja en “la agenda legislativa que tiene el Gobierno para poder brindar mayor seguridad, tanto en frontera pero también, con una política migratoria que sea clara y que defina límites respecto de cómo es que queremos que la migración se desarrolle en nuestro país, de manera segura, pero también de manera ordenada”.

Trabajo conjunto

En las visitas técnicas participó Carabineros, la Policía de Investigaciones, los municipios de San Pedro de Atacama y Ollagüe, así como también funcionarios de Vialidad, quienes serán los encargados de analizar la mejor forma para concretar el cierre de estos caminos improvisados.

El jefe de Migraciones y Policía Internacional de Calama de la Policía de Investigaciones, subprefecto Patricio Santibáñez manifestó que “acompañamos al delegado presidencial, también carabineros y otros servicios para poder visitar in situ los pasos no habilitados de la provincia, esto no es la primera vez que lo realizamos, sino que ha habido otras visitas para poder tomar medidas posteriores de lo que se pueda decidir”.

En tanto, el subprefecto de los Servicios de Carabineros, el comandante Juan Abarca “estamos desarrollando un trabajo en conjunto con la Delegación Presidencial de El Loa, Carabineros, la PDI, el MOP y otros servicios que se han sumado a esta instancia, para poder frenar un poco los delitos que tienen que ver con el parque automotriz, especialmente, el robo de camionetas que salen hacia países vecinos y también el narcotráfico, cuando burreros pasan de manera no autorizada por nuestras fronteras y en ese sentido esta visita técnica ha tenido buenos resultados, porque nos ha permitido conocer el modus operandis de estas personas”.

Con estas visitas se definirá el método para cerrar los pasos y se realizará la carta Gantt con plazos y responsables para concretar esta acción que desde el año 2017 no se realiza.