Sin registros ni boletas y con deficiencias higiénicas: Las infracciones detectadas en barberías en Tocopilla

Con motivo de garantizar una mayor seguridad y dar cuenta del cumplimiento de los requerimientos básicos de locales céntricos, la Delegación Presidencial Provincial de Tocopilla en coordinación con Carabineros, Servicio de Impuestos Internos y Dirección del

Trabajo realizaron una fiscalización en conjunto a barberías pendientes del primer operativo

En la oportunidad se fiscalizaron cuatro locales, donde Dirección del Trabajo pudo dar cuenta que en uno de ellos cometió tres infracciones, por no llevar registro de asistencia, no entregar comprobantes de pago y no pagar cotizaciones previsionales, donde se aplicó procedimiento Mype, otorgando plazo de 5 días hábiles para acreditar corrección. Mientras que en las otras tres, no se detecta infracción a la legislación laboral.

Además, se encontraron deficiencias sanitarias en los servicios higiénicos de los locales, los cuales fueron notificados a la Seremi de Salud para su solución.

Por otra parte, Servicio de Impuestos Internos no se notificaron infracciones. La delegada presidencial provincial, Rachel Cortés Cortés, indicó que “continuamos en las labores de fiscalización junto a carabineros y los servicios de impuestos internos, dirección del trabajo, salud y aduanas. Esto nos permite poder aportar al trabajo que se está realizando a nivel nacional ante esta fuerza de tarea que busca intervenir de forma coordinada algunos sectores comerciales para mitigar las ilegalidades en estos espacios. Cómo delegación presidencial provincial, estamos muy agradecidos de la disposición de los funcionarios públicos y de los buenos resultados obtenidos”.