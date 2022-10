Usuaria en TikTok capta momento en el que perro corre varios kilómetros tras auto que lo abandonó

Un triste momento acabó viralizándose en redes sociales luego de que una Tiktoker grabara a un perro corre en la carretera tras el auto de la familia que decidió abandonarlo, decidiendo iniciar su propia cruzada para encontrarle un nuevo hogar.

Según informa BioBioChile, La cibernauta, llamada Daniela Castellini, compartió un video en su TikTok donde aparece grabando a un animal que corre en medio de la carretera.

“Esto es lo más triste que verán hoy”, menciona el video, para luego explicar que “este perrito iba detrás de las personas que lo abandonaron. No pude irme como si nada pasara”.

Aún mostrando cómo el perro corre a toda velocidad tras el auto, Castellini menciona con la voz quebrada: “esto es lo más triste que vi. No boten a sus perros, ¿qué hueá les pasa? (sic.) Qué horrible, ahora, ¿qué hago?”.

En eso, la Tiktoker realiza un corte en el video y explicó que todo ocurrió en la comuna de Colina, Región Metropolitana, cuando tuvo que conducir a baja velocidad producto del animal en la ruta.

“Este perrito iba corriendo a toda marcha, sin parar. Le toqué la bocina y lo perseguí fácil por cinco kilómetros. Pero no paraba, no paraba, no paraba, así que aceleré a fondo, me bajé del auto y lo recogí”, contó.

“¡Fue demasiada la impotencia! Así que paré a ayudarlo. Ahora busco familia para él. Favor compartan para buscarle un hogar”, añadió.

Pese a su búsqueda por un nuevo hogar, diferentes usuarios le pidieron quedarse con el canino. Sin embargo, Castellini aclaró en uno de sus comentarios que ya tiene nueve perros, los cuales también muestra en sus redes sociales.