¿Comida típica para este 18?: Alternativas para disfrutar estas Fiestas Patrias libre de crueldad animal

Ad portas del tan esperado 18 de septiembre, son muchas las personas que se preparan para celebrar las Fiestas Patrias al son de los bailes típicos, los “terremotos” y de las comidas típicas de la fecha; como el pastel de choclo, empanadas y el cracterístico asado que reúne a amigos y familia alrededor de la parrilla.

Pese a que esta celebración es muy distinta dependiendo de la parte del país en donde te encuentres, hay algo que es transversal a la hora de celebrar el mes patrio, y es la comida, la cual comúnmente cuenta con carne. Sin embargo, considerando que esta celebración reúne a toda la familia, no se puede dejar de lado a quienes llevan una alimentación y estilo de vida vegetariano y/o vegano. Así como tampoco se desaprovecha la oportunidad de conocer y probar otros tipos de comidas, que se pueden disfrutar igual o mejor que un típico asado a base de carne.

La Chef y especialista en comida libre de productos animales Pamela Colliconde Rojas, conocida en Instagram como @_Kripamela, comentó acerca de las alternativas para esta fiestas patrias, indicando que, “Las opciones son súper sencillas, como por ejemplo el pino pueden cambiarlo, por un pino de lentejas, la cual es una legumbre de sabor neutro que condimentada queda maravillosa o innovar y hacer un pino de cochayuyo, ocupar elementos que tenemos en la cocina para hacer platos novedosos“.

Además, Pamela agregó que “Uno genera estas propuestas porque no es solo ser vegetariano o vegano, lo que uno quiere hacer también es exteriorizarlo, que las personas también tomen conciencia de lo que es el maltrato animal, de animales que no son domésticos, como las vacas, chanchos, gallinas, vemos el producto que llega al plato, pero no vemos el sufrimiento atrás de esa preparación“.

Es por esto, que la chef vegana, quien además de subir recetas a sus redes sociales, muestra emprendimientos con opciones de esta línea, deja abierta la invitación para revisar su perfil de Instagram y revisar los distintos lugares que ofrecen una variedad de comidas veganas y vegetarianas, no sólo para la época septembrina.

Si quieres sorprender a esa amiga o amigo vegetariano/vegano este 18, te dejamos opciones para que disfruten a concho esta celebración.

¡A la parrilla!

Además de una variedad de alimentos en reemplazo de la carne como chorizos, vienesas o hamburguesas veganas, existe la opción de hacer verduras a la parrilla, como zapallos italianos, espárragos, pimentones, cebollas, papas, entre otras tantas. En la página www.gourmet.cl puedes encontrar recetas como esta.

¡En la mesa!

Algo infaltable a la hora de comer, son las empanadas, pero ¿sabías qué estas no necesariamente deben llevar un producto en base animal?, por ejemplo unas empanadas de espinacas o una con pino de lentejas, también pueden llevar carne de soja, con champiñones, queso vegano y muchas otras opciones para disfrutar de este alimento tan típico de nuestra cultura. Este tipo de receta la puedes encontrar en la página de www.midiariodecocina.com

¿Y un pastel de papa o choclo?

Así es, este alimento se puede adaptar perfectamente, relleno con verduras o proteína de soja que te harán disfrutar mucho esta comida. La preparación del pastel de choclo lo puedes encontrar en www.chilevivesano.cl y así sorprender a tus invitadas e invitados. Mientras que el pastel de papas y muchas mas recetas veganas las puedes encontrar en el Instagram de la chef Pamela Calliconde.

Cabe destacar, que a la hora de celebrar y comer rico, puedes dejar volar tu imaginación y comenzar a preparar muchos alimentos deliciosos y libres de crueldad animal, solo falta que pruebes un poco de ella.