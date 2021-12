¿Cómo empezar a hacer running de manera más continua y sin correr riesgo de lesionarse?

Correr es un ejercicio que resulta muy favorable para la salud cardiovascular y para los músculos no sólo de las piernas, sino también de los brazos y de la espalda. Si lo practican con una frecuencia considerable, podrán tener excelentes resultados, así como también podrán conseguir mejores resultados en lo que respecta a su figura estética, ya que ayuda a quemar grasa corporal, tonifica el cuerpo e incluso mejor la calidad de la piel, ya que se eliminan toxinas que dañan al cuerpo.

Por lo tanto, es más que recomendable llevar a cabo estos ejercicios con frecuencia y alternarlo con otras series de actividades que les permitan alcanzar los resultados que esperan obtener en lo que respecta tanto a su salud como la forma en la que se ven. Por su parte, también les recomendamos que vayan aumentando la intensidad con la que realizan estos ejercicios a fin de mantener su estado físico.

Sin embargo, es necesario tener cuidado en la forma en la que lo hacen, ya que, en caso de hacer un sobreesfuerzo, o si no están acostumbrados a correr con frecuencia, podrían sufrir graves lesiones. Es por este motivo que, a continuación, les vamos a contar de qué manera pueden realizar una rutina que les sea funcional de acuerdo con sus capacidades físicas. Así como también les vamos a dar algunos consejos para comenzar a ejercitarse de la manera correcta.

El primer paso, contar con el equipamiento necesario

A fin de poder correr con la máxima comodidad posible y para poder tener un mejor rendimiento al hacer ejercicio, es indispensable contar con ropa adecuada para correr. Es por este motivo que les recomendamos comprar zapatillas mujer o de hombre aptas para running que tengan una buena plataforma acolchonada y que cuenten con buena ventilación, además de que deberían ser ligeras para ser mucho más cómodas.

Deben tener en cuenta que, si eligen zapatillas blancas, son más difíciles de mantener limpias, pero también son mucho más vistosas, por lo que pueden verse bien y usar indumentaria deportiva al mismo tiempo. Así como también es recomendable usar ropa (poleras, pantalones, etc.) que sea adecuada para hacer ejercicio, es decir, que sea cómoda para moverse.

Definirse un objetivo fácil de cumplir

En el momento que decidan definitivamente comenzar a salir a correr, lo más recomendable es ponerse objetivos simples, cortos y realizables. Si vienen de un largo tiempo sin hacer ningún tipo de ejercicio y si, además, no están acostumbrados a correr o nunca antes lo hicieron, no pretendan correr una maratón en la primera vez que salen.

Para poder adaptarse al cuerpo y para comenzar a aclimatarse, lo mejor es ponerse un objetivo corto, como, por ejemplo, 1 km por día. Además, si no pueden hacer toda esta distancia seguida, lo mejor sería que vayan haciendo pequeñas paradas para hidratarse y para recuperar el aire, pero sin perder demasiado el ritmo, ya que podrían enfriarse y sufrir una lesión.

Cómo es el proceso de preparación física para salir a correr

Para prepararse a salir a correr, siempre es necesario realizar previamente un estiramiento y un precalentamiento en el que se preparen las articulaciones y los músculos para realizar un esfuerzo. Es probable que, si no están acostumbrados a realizar actividad física, sufran el cambio de aire e incluso podrían tener náuseas o vomitar.

En caso de que les ocurra tener náuseas y no poder realizar el cambio de aire, lo mejor es esperar un momento, pero sin detenerse de golpe. Comiencen a caminar, no se sienten, y tomen un poco de agua, aunque no demasiada, ya que podrían vomitar. Además, es de gran ayuda levantar y mover los brazos para recuperar el aire y para hacer circular la sangre.

Si se sienten muy mal (es posible que pase y no deberían avergonzarse por ello), les recomendamos que se acuesten en algún lugar (si están en un parque, puede ser en el pasto) y que levanten las piernas. De esta manera, la sangre regresa al cuerpo y mejora la circulación.

Además, estén preparados por si les baja la presión y compren algo que contenga azúcar o sal. De esta manera, podrán tener un subidón de energía momentáneo que los ayudará.

Realizar un incremento progresivo

Si ven que van mejorando y que están consiguiendo muy buenos resultados, les recomendamos que comiencen a incrementar de a poco los objetivos que se pusieron inicialmente. Por ejemplo, si comenzaron haciendo 1 km, pueden aumentar a 2 km al cumplirse la tercera semana. Sin embargo, tengan cuidado de realizar incrementos demasiado altos que luego no puedan cumplir.

Es mejor realizar todos los días al menos un poco de ejercicio y mantener la constancia que realizar mucho ejercicio de golpe un día y después no hacerlo nunca más. A fin de mantener esta constancia, recuerden siempre tener metas realizables y realistas.

Cuáles son los beneficios de salir a correr

Los primeros resultados que lograrán no serán visibles fácilmente, ya que comienzan a producirse cambios dentro del cuerpo. En primer lugar, el ritmo aeróbico aumenta y el corazón mejora su funcionamiento en situaciones de exigencia. Además, mejoran su capacidad pulmonar y las venas se liberan de colesterol y de toxinas. Esas toxinas se eliminan con el sudor.

Posteriormente, una vez que el metabolismo se estabiliza, comienzan a notar una mejora en la firmeza de los músculos de las piernas y pueden someterlos a un mayor esfuerzo sin riesgo de acalambrarse o sin cansarse. Asimismo, todo este proceso conlleva una mejor tonificación del cuerpo y una reducción de la grasa corporal, ya que se queman muchas calorías al salir a correr.

Por lo tanto, en conclusión, les recomendamos que, si todavía no realizan ningún tipo de ejercicio, deben comenzar a correr, al menos, 1 km por día o día por medio. De esta manera, podrán obtener todos los beneficios que mencionamos y, además, podrán ocupar su tiempo con tareas más productivas, ya que realizar ejercicio ayuda a generar endorfinas y también mejora la salud mental.