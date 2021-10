Revelan imágenes de Arturo Vidal “visiblemente borracho” en Italia: Serían antes de viajar a Chile

Arturo Vidal, volante de La Roja y el Inter de Milán, llegó este martes a Chile para sumarse a los trabajos del equipo dirigido por Martín Lasarte de cara a la triple fecha de Clasificatorias.

El jugador no estará disponible ante Perú por acumulación de tarjetas amarillas, pero sí en los partidos contra Paraguay y Venezuela.

La llega al país, sin embargo, no ha estado exenta de polémica, luego que el medio italiano Calcio Today, revelara Vidal se fue de fiesta en las horas previas a su viaje a nuestro país.

Publicidad

“En detalle, el chileno fue inmortalizado en las calles de Como. Lo que llamó la atención de algunos transeúntes, es que al jugador le costaba levantarse y sentarse en su auto”, indicó la citada publicación, según cita BioBioChile.

Indican además que “ El chileno parecía visiblemente borracho, tanto que algunos transeúntes empezaron a bromear sobre su poco envidiable estado”, añadieron desde el medio peninsular, donde recalcaron que la salida del ‘Rey’ habría sido este 4 de octubre.

El hecho hizo que el jugador fuera trending topic en Twitter, dado que no es primera vez que se dan a conocer situaciones relacionadas con el abuso del acohol. No obstante, estas situaciones no parecen mermar su rendimiento en el campo, donde sigue siendo figura clave de “La Roja”.