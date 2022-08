“Abordazo” frustrado: Víctima logra repeler violento asalto en el sector Parque Brasil de Antofagasta

Una cámara de seguridad captó un violento asalto en calle Galleguillos Lorca, el sector Parque Brasil, en Antofagasta.

El registro muestra como una persona camina por el lugar, donde se ubican edificios de departamentos, cuando es interceptada por un vehículo, del cual descienden tres sujetos para asaltarlo, método conocido como “abordazo”.

Lo que no estaba en los planes de los delincuentes es que la víctima se defiende con un objeto que no logra apreciarse bien en el video, por lo cual los individuos no logran sustraer sus pertenencias y terminan retirándose del lugar.

El sector del Parque Brasil es considerada un área residencial relativamente segura en Antofagasta, sin embargo en el último tiempo han proliferado locales comerciales e incluso un night club en el sector, lo que ha ido paulatinamente modificando la percepción de serguridad del sector.