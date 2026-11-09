Sello regional destacado: directora de jardín infantil en Antofagasta gana premio nacional por su aporte a la educación parvularia

Karen Navarro Veragua, directora del jardín infantil “Los Pequeños Navegantes” de Fundación Integra en Antofagasta, fue distinguida con el premio Líderes Educativos Directivos (LED) 2026 en la categoría de educación inicial, iniciativa impulsada por Impulso Docente y coorganizada por El Mercurio para destacar a quienes generan cambios significativos en sus comunidades.

Ubicado en la población Prat B y con una superficie inferior a los 200 metros cuadrados, el recinto atiende con calidad a 28 niñas y niños de entre dos y cuatro años, destacando que la clave del éxito educativo radica en un vínculo de confianza construido anticipadamente con las familias antes de su ingreso en marzo.

Tras recibir el galardón, la educadora de párvulos resaltó que la distinción reconoce la labor conjunta del equipo y los apoderados, además de visibilizar la urgencia de posicionar a la educación parvularia como el cimiento fundamental donde se inician las trayectorias formativas.

El establecimiento sobresale por su profundo arraigo comunitario y articulación barrial, tal como relevaron Stephania Arboleda —dirigenta del campamento Juanita Cruchaga— y Daniza Vásquez, tesorera del centro de madres Unión de Mujeres, quienes valoraron el rol protector y de apoyo social que cumple el jardín en el sector.

En el plano pedagógico, la educadora Lorena Melo explicó que el sello del recinto se basa en una educación transformadora centrada en el juego, la participación y la elección libre de experiencias de aprendizaje, visión respaldada por la apoderada Ninoska Ramírez, quien recomendó el recinto e invitó a postular.

Finalmente, las autoridades y el establecimiento recordaron que la red de Fundación Integra mantiene abierto su proceso de postulación para el año 2027, cuyos detalles pueden gestionarse a través del portal institucional, su línea gratuita o sus oficinas regionales en la comuna.